Нам краще бути друзями: Дженніфер Лопес й Алекс Родрігес таки розійшлися

Через місяць після чуток про завершення стосунків Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес виступила з новою заявою. Вони вирішили нарешті поставити всі крапки над "і", завершивши стосунки.

У шоу Today Дженніфер Лопес зізналася, що вони з Алексом вирішили залишитися друзями.

Це цікаво: Фільм Рідлі Скотта про засновника Gucci обурив членів сім'ї Гуччі

"Ми зрозуміли, що нам краще бути друзями. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати один одного в наших спільних справах і проєктах. Ми бажаємо всього найкращого один одному і дітям кожного", – розповіла вона.

Нагадаємо, пара була разом з весни 2017 року, а у 2019 році Алекс зробив коханій пропозицію. На честь заручин пара влаштувала гучну вечірку. Однак до весілля справа так і не дійшла.

Відзначимо, деякі закордонні ЗМІ з посиланням на джерела, наближені до пари, писали про те, що зірки розлучилися через зради Родрігеса. Йому приписували роман із зіркою реаліті-шоу "Південна чарівність" Медісон ЛеКрой. Однак представники спортсмена заявили, що Алекс не знає цю дівчину і ніколи її не бачив.

Читайте також: Це був важкий рік: Кім Кардашян дала інтерв'ю після новин про розлучення