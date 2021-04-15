Фільм Рідлі Скотта про засновника Gucci обурив членів сім'ї Гуччі

Правнуки засновника модного дому Gucci Гуччо Гуччі стурбовані зйомками фільму "Будинок Гуччі" режисера Рідлі Скотта. Стрічка знята за однойменною книгою Сари Гей Фордень та розповідає історію життя та вбивства Мауріціо Гуччі у 1995 році.

Бізнесмен і колишній власник Gucci був онуком засновника бренду. У фільмі його грає Адам Драйвер, а його дружину Патрісію, звинувачену у вбивстві, – Леді Гага. Але, як пише AP, рідним Гуччі не подобається картина, знята Рідлі Скоттом.

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Попри те що сценарій фільму заснований на сюжеті книги, тепер представники родини Гуччі турбуються, що зйомки та подальший вихід фільму можуть торкнутися їх приватного життя та залучити до них небажану увагу преси.

"Вони крадуть особисту інформацію, історію цілої родини, все заради прибутку Голлівуду. У нашій сім'ї є конфіденційність. Ми можемо говорити про все, але є межа, яку не можна переступити", – сказала Патриція Гуччі, племінниця Мауріціо.

Вона повідомила, що зв'язалася з дружиною Рідлі Скотта Джіанніні Фасіо, щоб отримати детальний сценарій фільму, але не добилася свого. Продюсерська компанія, яка працює над фільмом, також не дала коментарів.

Крім того, Патриція Гуччі засмучена кастингом фільму. Так, її діда Альдо Гуччі в фільмі грає Аль Пачіно, який, за словами Патриції, абсолютно не схожий на прообраз.

"Мій дід був дуже красивим чоловіком, як і всі Гуччі, дуже високим і елегантним. Його грає Аль Пачіно, який і так невисокого зросту, і на цій фотографії він показаний товстим, невисоким, з бакенбардами та дійсно негарним. Соромно, бо він зовсім не схожий на діда", – наголосила вона.

Нам уже не терпиться дочекатися виходу фільму "Будинок Гуччі". Щоправда, ми переконані, що відбудеться це не скоро, адже стрічка супроводжуватиметься ще не одним скандалом.

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