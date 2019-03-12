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Найзвабливіша гравець у покер потішила новими фото (18+)

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Сара Андервуд похизувалась формами - фото 1
Сара Андервуд похизувалась формами / instagram.com/saraunderwood

Сара Андервуд не лише модель, а й професійний гравець у покер, яка підкорює серця шанувальників і вміннями, і красою. Ця білявка знає, чого хочуть її фанати.

34-річна американська модель, акторка та найгарячіша гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників.

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Там дівчина ділиться фото власних мандрівок, красивих пейзажів та не менш чарівної себе. До того ж, Сара зовсім не соромиться демонструвати свої апетитні форми. Це підвтерджуютьі останні фото білявки, на яких вона без білизни і з відвертим вирізом у коротенькі спідниці. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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