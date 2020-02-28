Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Найзнаменитіша модель plus-size Ешлі Грем шокувала відвертим відео

  • 53
Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Пишнотіла модель Ешлі Грем в таксі на задньому сидінні оголила груди і відкачала молоко. Відео процесу вона розмістила у своєму Instagram-акаунті.

"Вперше роблю це в Uber... трохи незручно", – зізналася знаменитість.

І ще: 54-річна Елізабет Херлі розбурхала гарячими фото в бікіні

Грем не вперше викладає відверті кадри в соцмережу. Так, вона радує своїх підписників своїми оголеними знімками, не ретушуючи при цьому целюліт і розтяжки. Також 32-річна модель кілька разів публікувала знімки годування грудьми свого новонародженого сина, що з'явився на світ у січні. Одна з фотографій була зроблена в кафе.

Читайте також: Даша Астаф'єва спокусила шанувальників гарячими кадрами у відвертому боді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
  • 24 лютого, 11:00
  • 697
Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
  • 25 лютого, 18:22
  • 3095
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2130549
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз