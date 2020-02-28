Найзнаменитіша модель plus-size Ешлі Грем шокувала відвертим відео

Пишнотіла модель Ешлі Грем в таксі на задньому сидінні оголила груди і відкачала молоко. Відео процесу вона розмістила у своєму Instagram-акаунті.

"Вперше роблю це в Uber... трохи незручно", – зізналася знаменитість.

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Грем не вперше викладає відверті кадри в соцмережу. Так, вона радує своїх підписників своїми оголеними знімками, не ретушуючи при цьому целюліт і розтяжки. Також 32-річна модель кілька разів публікувала знімки годування грудьми свого новонародженого сина, що з'явився на світ у січні. Одна з фотографій була зроблена в кафе.

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