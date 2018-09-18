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Цей футболіст травмувався, перечепившись через собаку

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Гравець отримав пошкодження через собаку - фото 1
Гравець отримав пошкодження через собаку / twitter

Під час матчу чемпіонату Румунії стався курйозний випадок з футболістом та собакою.

Під час гри четвертого дивізіону румунського чемпіонату на поле вибіг собака. Один з футболістів у запалі боротьби не помітив тварину, перечепився через неї та впав.

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За інформацією журналіста Емануеля Рошу, гравець отримав пошкодження.

Однак, собаки не тільки травмують футболістів, але і допомагають їм готуватися до сезону. Так, нападник "Барселони" Ліонель Мессі влітку відтренував фінти, зігравши в футбол з величезним бордоським догом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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