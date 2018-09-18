Цей футболіст травмувався, перечепившись через собаку

Під час матчу чемпіонату Румунії стався курйозний випадок з футболістом та собакою.

Під час гри четвертого дивізіону румунського чемпіонату на поле вибіг собака. Один з футболістів у запалі боротьби не помітив тварину, перечепився через неї та впав.

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За інформацією журналіста Емануеля Рошу, гравець отримав пошкодження.

Dog comes on the pitch, injures player, life goes on. Romanian football brilliance. pic.twitter.com/79V6DeDWQX — Emanuel Roşu (@Emishor) 17 вересня 2018 р.

Однак, собаки не тільки травмують футболістів, але і допомагають їм готуватися до сезону. Так, нападник "Барселони" Ліонель Мессі влітку відтренував фінти, зігравши в футбол з величезним бордоським догом.

Lionel Messi's dog looks like most La Liga defenders trying to tackle him! pic.twitter.com/Zku5sjD6XB — ESPN FC (@ESPNFC) 30 липня 2018 р.

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