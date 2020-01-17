Найзагадковіший електрокар оцінили в чималу суму: як виглядає авто підвищеної прохідності

Молода американська компанія Laffite Supercars представила суперкар підвищеної прохідності під назвою X-Road. Виробник підготував цікаву новинку – двомісне баггі, адаптоване для використання на дорогах загального користування.

У створенні незвичайного авто брала участь фірма G-Tec, яка розробила для моделі просторову раму з хром-молібденової сталі. За рахунок використання полімерних матеріалів вага машини в залежності від варіанту силового агрегату становить від 1300 до 1620 кг.

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Покупцям пропонується вибір між традиційним ДВС або електромотором. У першому випадку під капотом новинки буде 6,2-літровий V8 від Chevrolet Corvette, потужність якого, в залежності від ступеня форсування, може досягати від 470 до 720 к.с. У парі з ним пропонується 5- або 6-ступінчаста "механіка". Бензинова версія здатна розганятися до 230 км/год.

Другий варіант набагато цікавіший. Електромотор іспанської фірми QEV Technologies, в залежності від версії, може розвивати від 460 до 800 к.с., а живлення для нього забезпечує літій-іонна батарея на 60 кВтг. З таким арсеналом баггі здатне розганятися до 220 км/год, а запас ходу обіцяний не менше як 320 км.

Позашляховий характер машини підкреслюють великий дорожній просвіт і спеціальні шини, розраховані для руху по пересіченій місцевості. А ось привід здійснюється тільки на задні колеса.

Laffite X-Road оцінили в солідну суму: за бензинову версію доведеться заплатити не менше як 465 тисяч доларів, а вартість електричного спорткара починається з позначки у 545 тисяч доларів. Для порівняння, за цю суму можна в США придбати відразу два Lamborghini Urus або Bentley Bentayga. Проте, в компанії Laffite Supercars планують виготовити і продати 30 екземплярів моделі X-Road.

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