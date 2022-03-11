Найвищий показник в історії країни: паралімпійці уже виграли 25 медалей у Пекіні

На жаль, через агресію Росії ми дуже мало уваги приділяємо паралімпійцям. Але це досягнення ми просто не могли оминути увагою. Нашим спортсменам вдалося уже завоювати 25 медалей у Пекіні.

Як розповідається на сайті Національного комітету спорту інвалідів України, наша збірна на Паралімпійських іграх у Пекіні вже здобула 25 медалей. Це, зауважимо, найкращий показник в історії паралімпійського руху в нашій країні.

Варте уваги: "Хочу продемонструвати солідарність": польська тенісистка висловилася про війну в Україні

Після сьомого дня Паралімпіади 2022, завдяки здобутим 6 медалям (3 золота, 2 срібла та 1 бронза), Україна повернула собі другу сходинку у загальному медальному заліку, випередивши Канаду!, – йдеться у повідомленні.

Відтак, на нашому рахунку уже 25 медалей: 9 золотих, 10 срібних, а також 6 бронзових.

Також паралімпійці підтримують українських військових:

А тепер коротко пройдемося по наших переможцях 11 березня:

Оксана Шишкова (клас спортсменок з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Андрієм Марченком (Сумська область)

(клас спортсменок з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Андрієм Марченком (Сумська область) Людмила Ляшенко (клас стоячи, Харківська область)

(клас стоячи, Харківська область) Олександр Казік (клас спортсменів з порушеннями зору) з гайдом Сергієм Кучерявим (Вінницька область)

(клас спортсменів з порушеннями зору) з гайдом Сергієм Кучерявим (Вінницька область) Віталій Лук'яненко (клас спортсменів з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Борисом Бабаром (Чернігівська область)

(клас спортсменів з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Борисом Бабаром (Чернігівська область) Тарас Радь (клас сидячи, Тернопільська обл.)

(клас сидячи, Тернопільська обл.) Григорій Вовчинський (клас стоячи, Вінницька область)

Пишаємося нашими спортсменами та вдячні їм за те, що гідно представляють Україні на міжнародній спортивній арені!

Читайте також: Гонщик Себастьян Феттель розфарбував свій шолом у кольори українського прапора