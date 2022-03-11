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Найвищий показник в історії країни: паралімпійці уже виграли 25 медалей у Пекіні

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Паралімпійська збірна України вже виборола 25 медалей - фото 1
Паралімпійська збірна України вже виборола 25 медалей / НКСІУ

На жаль, через агресію Росії ми дуже мало уваги приділяємо паралімпійцям. Але це досягнення ми просто не могли оминути увагою. Нашим спортсменам вдалося уже завоювати 25 медалей у Пекіні.

Як розповідається на сайті Національного комітету спорту інвалідів України, наша збірна на Паралімпійських іграх у Пекіні вже здобула 25 медалей. Це, зауважимо, найкращий показник в історії паралімпійського руху в нашій країні.

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Після сьомого дня Паралімпіади 2022, завдяки здобутим 6 медалям (3 золота, 2 срібла та 1 бронза), Україна повернула собі другу сходинку у загальному медальному заліку, випередивши Канаду!, – йдеться у повідомленні.

Відтак, на нашому рахунку уже 25 медалей: 9 золотих, 10 срібних, а також 6 бронзових.

Також паралімпійці підтримують українських військових:

А тепер коротко пройдемося по наших переможцях 11 березня:

  • Оксана Шишкова (клас спортсменок з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Андрієм Марченком (Сумська область)
  • Людмила Ляшенко (клас стоячи, Харківська область)
  • Олександр Казік (клас спортсменів з порушеннями зору) з гайдом Сергієм Кучерявим (Вінницька область)
  • Віталій Лук'яненко (клас спортсменів з порушеннями зору, Харківська область) з гайдом Борисом Бабаром (Чернігівська область)
  • Тарас Радь (клас сидячи, Тернопільська обл.)
  • Григорій Вовчинський (клас стоячи, Вінницька область)

Пишаємося нашими спортсменами та вдячні їм за те, що гідно представляють Україні на міжнародній спортивній арені!

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