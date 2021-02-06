Над Карпатами пролетіли на повітряній кулі і це новий рекорд

Команда екстремалів пролетіла на повітряній кулі над Карпатами. Спортсмени за три години подолали 90 км.

Команда на чолі з пілотом Миколою Рубелем і чемпіоном Валентином Щенявським встановили новий рекорд України, перелетівши через всі Карпати на повітряній кулі.

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Про це повідомив Андрій Риштун. "Місцем старту було село Довге Хустського району. Тут закінчується рівне Закарпаття та починаються перші пагорби. Сьогодні вітер північно-східний. Тому ми будемо прямувати у бік Долини, Івано-Франківської області", – йдеться в повідомленні.

Крім Рубеля і Щенявського в команді були ще 10 осіб. В цілому за три години вони подолали 90 км. Дані про політ вже передали в Книгу Рекордів України.

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