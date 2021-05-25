Найвідоміший у світі Ford Bronco продали на аукціоні

На аукціоні Mecum продали унікальний позашляховий багі початку 1970-х років. Спортивне авто належало відомому американському автогонщикові.

Машина належала знаменитому американському автогонщикові Парнеллі Джонсу. За спортивний позашляховик, стилізований під Ford Bronco першого покоління, вдалося отримати 1,9 мільйона доларів, пише thedrive.

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Свою популярність спортивний багі придбав через численні перемоги на позашляхових гонках. Пілотом і єдиним власником Big Oly був американський гонщик Парнеллі Джонс, який, крім іншого, на початку 70-х років двічі перемагав в знаменитих мексиканських заїздах Baja 1000. Ще однією цінністю цього лота стали численні технічні модернізації, які, за словами фахівців, назавжди змінили світ перегонів по бездоріжжю.

Хто став другим власником "найвідомішого у світі" Ford Bronco представники аукціону не розголошують. Водночас найперший серійний Ford Bronco з VIN-номером 001 нещодавно пішов з молотка за один мільйон доларів.

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