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Найвідоміша plus-size модель світу похизувалась формами у бікіні

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Ешлі Грем у купальнику - фото 1
Ешлі Грем у купальнику / Love Magazine

Найбільш оплачувана plus-size модель Ешлі Грем показала фанатам сонячне фото у купальнику. Дівчина вкотре підтвердила, що кожна жінка може бути красивою!

31-річна американська модель Ешлі Грем не лише ламає модні стереотипи та змінює тенденції, а й надихає жінок по всьому світу. Красуня з легкістю підкорює серця шанувальників і формами, і чарівною усмішкою. До того ж, зірка активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 7 мільйонів підписників.

І ще: Власниця найвідоміших сідниць похизувалась апетитними формами

Там апетитна модель ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до кадрів звичайних буднів. Нещодавно дівчина поділилась фото у бікіні з кристалами. Незвичайний кадр вдалось створити відомій художниці Сарі Шейкель, які редагувала знімки багатьох знаменитостей, додаючи до них сяючого каміння. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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