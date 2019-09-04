Найвідоміша модель з вітиліго стала зіркою реклами Кардашян (фото)

Відома модель Вінні Харлоу з вітиліго вкотре показала, що має особливу вроду, адже стала героїнею нової реклами косметики Кім Кардашян. Дівчина виглядає ефектніше, аніж сама зірка реаліті-шоу.

25-річна канадська модель Вінні Харлоу, яка вважається найвідомішою у фешн-індустрії з Вітиліго (депігментація шкіри), знову у центрі уваги. А все через кампейн KKW Beauty, для кого красуня знялась разом з Кім Кардашян. Зірки разом зробили колекцію засобів для краси, а дружина Каньє Веста наголосила, що вважає Вінні втіленням справжньої краси. До слова. на деяких кадрах і Кім, і юна модель виглядають наче сестри.

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instagram.com/winnieharlow

instagram.com/kimkardashian

instagram.com/kimkardashian

instagram.com/kimkardashian

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