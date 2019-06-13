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Найвідоміша модель plus size показала форми у яскравому бікіні

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Шанувальники моделі оцінили образ на всі 100 - фото 1
Шанувальники моделі оцінили образ на всі 100 / Glamour

Одна з найпопулярніших моделей plus size сексуальна Ешлі Грем знялася у відвертому купальнику. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Грем стоїть на тлі скелястої бухти. Руками зірка тримається над головою за тонку гілку дерева.

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Для зйомки модель вибрала купальник з жовтими міні-бікіні і квітчастим топом, що практично повністю приховує груди.

Шанувальники моделі оцінили її образ, зазначивши, що вона прекрасно виглядає навіть в міні-бікіні. Одна з користувачок запитала, як Грем "змушує бічні смужки трусиків ідеально сидіти на стегнах", інша зазначила, що модель є музою для дівчат з пишними формами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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