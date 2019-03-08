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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Найвдаліша атака сніжкою вразила мережу: відеофакт

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Атака сніжкою розвеселила мережу - фото 1
Атака сніжкою розвеселила мережу

У мережі не можуть відірвати погляд від ідеального кидка сніжки. Таке під силу не кожному!

На платформі Reddit користувач з ніком bobbylightyear поділився епічним відео з кидком сніжки, який вартий якоїсь нагороди. За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 5 годин він зібрав понад 30 тисяч переглядів та більш як 300 коментарів.

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А все тому, що на записі хлопець зробив ідеальну сніжку та кинув прямісінько в голову своєму другові, який йшов попереду. До слова, між хлопцями йшло ще кілька їхніх друзів, які весело та вражено оцінили кидок.

The Perfect Snowball. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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