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Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
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Весна і міжнародний жіночий день – чудовий, квітучий час. Ми вирішили поглянути на це з гумором. Ось актуальні анекдоти про 8 березня!
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Восьмого Березня найкращий подарунок жінці – дати їй гарненько виспатися. Заодно виспишся сам.
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Квіти не найпрактичніший подарунок на 8 березня. Постоять пару днів, а далі в смітник. Інша справа свиняча голова. Це і суп, і холодець, і просто красиво.
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7 березня – вирішальний бій – тюльпани проти мімоз.
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І ще: Анекдоти про весілля: веселі жарти, які зрозуміють тільки одружені
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Хто вітає дівчат з 8 березня: 5% – хлопці 10% – батьки 85% – подруги.
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Дружина: Що будемо робити на 8 березня?
Чоловік: Ти ж любиш Париж...
Дружина: О Боже! Ти серйозно?
Чоловік: А як ти любиш Барселону...
Дружина: Боже, ти найкращий чоловік у світі!
Чоловік: Так, ПСЖ-Барселона, і ми йдемо дивитися їх в бар.
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8 березня дружина побила чоловіка двома тюльпанами.
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– Що дружині подаруєш на 8 Березня?
– Хрін його знає. Напевно, щось з жовтого металу ...
– Нічого собі! Не знав, що вона в тебе любить слухати китайський рок.
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Хто подарував коханому чоловікові бритву і шкарпетки, ризикує отримати у відповідь епілятор і колготки!
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Рецепт страви на 8 Березня: Візьміть 1 дівчину, очистіть її від верхнього одягу, використовуючи вино або коньяк. Якщо дівчина справжня, то вона смачно пахне і мити її вже нема потреби. Викладіть її в ліжко, помасажуйте, можна використовувати 20 грамів крему. Осипте її поцілунками, додайте компліментів за смаком. Смажте 20-30 хвилин (можна довше), періодично її перевертаючи, до утворення рум'янцю на обличчі. Готово!
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8 березня – це той самий день, коли "Скільки он той тюльпанчик коштує? .. СКІЛЬКИ?!?"
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Жінка розповідає подругам:
– Мій чоловік запропонував мені обрати подарунок на 8 Березня, але щоб його назва починалася на літеру "Ш". Я вибрала шубу, шапку, шампанське, шумочку, шолоті шережки та шрібний "Шевроле".
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– Ти на 8 березня даруєш квіти?
– Так, дві квітки.
– Так парне число дарувати не можна?
– У мене дружина і теща.
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***
Він був такий самотній, що на 8 березня зняв повію, щоб просто її привітати...
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Мужики! До 8 березня розберіть нарешті ялинку! На її місці ще півроку буде стояти мімоза!
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Голюся електробритвою, а теща щороку на 23 лютого дарує піну для гоління. Подарую їй в цей раз на 8 березня презервативи!
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Жук-гнойовик на 8 Березня прикотив дружині рафаелку.
***
А пам'ятаєте, як у дитячому садку намалюєш мамі на 8 Березня "каляки-маляки" – вона так радіє! Чомусь з дружиною цей фокус не проходить...
***
8 березня.
– Марічко, ось твій букет!
– Дякую любий!
– Ось твоя решта...
***
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