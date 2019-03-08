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Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято

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Міжнародний жіночий день – 8 березня - фото 1
Міжнародний жіночий день – 8 березня

Весна і міжнародний жіночий день – чудовий, квітучий час. Ми вирішили поглянути на це з гумором. Ось актуальні анекдоти про 8 березня!

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Восьмого Березня найкращий подарунок жінці – дати їй гарненько виспатися. Заодно виспишся сам.

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Квіти не найпрактичніший подарунок на 8 березня. Постоять пару днів, а далі в смітник. Інша справа свиняча голова. Це і суп, і холодець, і просто красиво.

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7 березня – вирішальний бій – тюльпани проти мімоз.

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Прикол про пошук подарунків - фото 312544
Прикол про пошук подарунків

І ще: Анекдоти про весілля: веселі жарти, які зрозуміють тільки одружені

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Хто вітає дівчат з 8 березня: 5% – хлопці 10% – батьки 85% – подруги.

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Дружина: Що будемо робити на 8 березня?
Чоловік: Ти ж любиш Париж...
Дружина: О Боже! Ти серйозно?
Чоловік: А як ти любиш Барселону...
Дружина: Боже, ти найкращий чоловік у світі!
Чоловік: Так, ПСЖ-Барселона, і ми йдемо дивитися їх в бар.

***

8 березня дружина побила чоловіка двома тюльпанами.

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Анекдот про подарунки - фото 312545
Анекдот про подарунки

***

– Що дружині подаруєш на 8 Березня?
– Хрін його знає. Напевно, щось з жовтого металу ...
– Нічого собі! Не знав, що вона в тебе любить слухати китайський рок.

***

Хто подарував коханому чоловікові бритву і шкарпетки, ризикує отримати у відповідь епілятор і колготки!

***

Рецепт страви на 8 Березня: Візьміть 1 дівчину, очистіть її від верхнього одягу, використовуючи вино або коньяк. Якщо дівчина справжня, то вона смачно пахне і мити її вже нема потреби. Викладіть її в ліжко, помасажуйте, можна використовувати 20 грамів крему. Осипте її поцілунками, додайте компліментів за смаком. Смажте 20-30 хвилин (можна довше), періодично її перевертаючи, до утворення рум'янцю на обличчі. Готово!

***

Жарт про 8 березня - фото 312546
Жарт про 8 березня

***

8 березня – це той самий день, коли "Скільки он той тюльпанчик коштує? .. СКІЛЬКИ?!?"

***

Жінка розповідає подругам:
– Мій чоловік запропонував мені обрати подарунок на 8 Березня, але щоб його назва починалася на літеру "Ш". Я вибрала шубу, шапку, шампанське, шумочку, шолоті шережки та шрібний "Шевроле".

***

– Ти на 8 березня даруєш квіти?
– Так, дві квітки.
– Так парне число дарувати не можна?
– У мене дружина і теща.

***

Прикол про 8 березня - фото 312547
Прикол про 8 березня

***

Він був такий самотній, що на 8 березня зняв повію, щоб просто її привітати...

***

Мужики! До 8 березня розберіть нарешті ялинку! На її місці ще півроку буде стояти мімоза!

***

Голюся електробритвою, а теща щороку на 23 лютого дарує піну для гоління. Подарую їй в цей раз на 8 березня презервативи!

***

Анекдот про жінок - фото 312549
Анекдот про жінок

***

Жук-гнойовик на 8 Березня прикотив дружині рафаелку.

***

А пам'ятаєте, як у дитячому садку намалюєш мамі на 8 Березня "каляки-маляки" – вона так радіє! Чомусь з дружиною цей фокус не проходить...

***

8 березня.
– Марічко, ось твій букет!
– Дякую любий!
– Ось твоя решта...

***

Прикол про стосунки - фото 312548
Прикол про стосунки

До теми: Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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