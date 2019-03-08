Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято

Весна і міжнародний жіночий день – чудовий, квітучий час. Ми вирішили поглянути на це з гумором. Ось актуальні анекдоти про 8 березня!

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Восьмого Березня найкращий подарунок жінці – дати їй гарненько виспатися. Заодно виспишся сам.

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Квіти не найпрактичніший подарунок на 8 березня. Постоять пару днів, а далі в смітник. Інша справа свиняча голова. Це і суп, і холодець, і просто красиво.

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7 березня – вирішальний бій – тюльпани проти мімоз.

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Прикол про пошук подарунків

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Хто вітає дівчат з 8 березня: 5% – хлопці 10% – батьки 85% – подруги.

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Дружина: Що будемо робити на 8 березня?

Чоловік: Ти ж любиш Париж...

Дружина: О Боже! Ти серйозно?

Чоловік: А як ти любиш Барселону...

Дружина: Боже, ти найкращий чоловік у світі!

Чоловік: Так, ПСЖ-Барселона, і ми йдемо дивитися їх в бар.

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8 березня дружина побила чоловіка двома тюльпанами.

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Анекдот про подарунки

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– Що дружині подаруєш на 8 Березня?

– Хрін його знає. Напевно, щось з жовтого металу ...

– Нічого собі! Не знав, що вона в тебе любить слухати китайський рок.

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Хто подарував коханому чоловікові бритву і шкарпетки, ризикує отримати у відповідь епілятор і колготки!

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Рецепт страви на 8 Березня: Візьміть 1 дівчину, очистіть її від верхнього одягу, використовуючи вино або коньяк. Якщо дівчина справжня, то вона смачно пахне і мити її вже нема потреби. Викладіть її в ліжко, помасажуйте, можна використовувати 20 грамів крему. Осипте її поцілунками, додайте компліментів за смаком. Смажте 20-30 хвилин (можна довше), періодично її перевертаючи, до утворення рум'янцю на обличчі. Готово!

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Жарт про 8 березня

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8 березня – це той самий день, коли "Скільки он той тюльпанчик коштує? .. СКІЛЬКИ?!?"

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Жінка розповідає подругам:

– Мій чоловік запропонував мені обрати подарунок на 8 Березня, але щоб його назва починалася на літеру "Ш". Я вибрала шубу, шапку, шампанське, шумочку, шолоті шережки та шрібний "Шевроле".

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– Ти на 8 березня даруєш квіти?

– Так, дві квітки.

– Так парне число дарувати не можна?

– У мене дружина і теща.

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Прикол про 8 березня

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Він був такий самотній, що на 8 березня зняв повію, щоб просто її привітати...

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Мужики! До 8 березня розберіть нарешті ялинку! На її місці ще півроку буде стояти мімоза!

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Голюся електробритвою, а теща щороку на 23 лютого дарує піну для гоління. Подарую їй в цей раз на 8 березня презервативи!

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Анекдот про жінок

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Жук-гнойовик на 8 Березня прикотив дружині рафаелку.

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А пам'ятаєте, як у дитячому садку намалюєш мамі на 8 Березня "каляки-маляки" – вона так радіє! Чомусь з дружиною цей фокус не проходить...

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8 березня.

– Марічко, ось твій букет!

– Дякую любий!

– Ось твоя решта...

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Прикол про стосунки

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