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Мільйони консолей Xbox One зламалися по всьому світу
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На жаль, співробітники компанії Microsoft ніколи не відрізнялися умінням робити все швидко і якісно. 31 січня 2019 року сталася подія, яка сколихнула мільйони власників консолей Xbox One по всьому світу.
Ігрові консолі Xbox One вийшли з ладу через те, що вони були під'єднані до мережі. Саме через неї надійшов сигнал, який їх "убив". Сама проблема виникла 30 січня.
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Проблема, на щастя, торкнулася не абсолютно всіх власників Xbox One, але дуже багатьох. За попередніми даними, мова йде про мільйони консолей, що вийшли з ладу. Один з відомих геймерів, який має свій YouTube-канал, постраждав від проблеми одним із перших, і опублікував відеоролик, в якому він показав всю суть проблеми. На щастя, приставку дуже легко полагодити, а суть всієї проблеми у більшості випадків зводиться до того, що відразу після увімкнення на екрані телевізора або монітора видно тільки чорну картинку.
Щоб розв'язати цю проблему достатньо виконати перезавантаження ігрової консолі Xbox One. Звичайно, назвати таку подію катастрофічною не можна, але вона гарантовано негативно позначилася на репутації компанії Microsoft.
Постраждали від проблеми тільки користувачі, у яких було встановлено найновіше та свіже програмне забезпечення разом з входом у сервіс Xbox One. Якщо перезавантаження не допомагає – потрібно від'єднати приставку від глобальної мережі, після чого вона увімкнеться і її можна буде знову використовувати.
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