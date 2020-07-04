Найупевненіші в собі знаки Зодіаку

Як у вас самооцінка за знаком Зодіаку? Сьогодні у нас рейтинг найбільш твердих і самодостатніх людей Зодіаку.

Лев. У порівнянні з тим, як любить себе Лев, Овен, наприклад, просто відпочиває. Різниця між ними в тому, що Леву, на відміну від Овна, аж ніяк не байдуже, що про нього думають всі. Йому дуже важливо подобатися всім, або, як можна більшій кількості народу.

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Козеріг. Козеріг вважає, що є всього одна правильна думка, його власна. Все інше, начебто, і має значення, але точно не для нього. Найгірше, що він не тільки не надто прислухається до чужої думки, але так і норовить настояти на своєму. Якщо ви спробуєте посперечатися з Козерогом, ви навряд чи досягнете від цього чогось хорошого.

Скорпіон. У Скорпіона може бути абсолютно неймовірна, дивна і непередбачувана думка, але прислухатися до інших він все одно не буде. На думку астрологів, саме Скорпіон найсильніший знак Зодіаку. У нього є своя правда, і він завжди слідує відповідно до того, як сам вважає за потрібне. Що цікаво, йому завжди вдається домогтися свого і опинитися на п'єдесталі.

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