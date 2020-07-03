Гороскоп на 4 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день вимагає конкретики. Конструктивна розмова підвищує шанси на кінцевий успіх, але не гарантує легкої перемоги над застарілою проблемою. Під час будь-якої справи великий ризик ускладнень: поломок, загострення хвороб, сварок, стресових ситуацій. Не виключені травми, випадки рукоприкладства, побутові, виробничі та податкові конфлікти з переходом на особистості.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 4 липня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овнів цей день провокує на суперечки і конфлікти, в тому числі, зі старшими і начальством. Очікується загострення розбіжностей в сім'ї. Овни ризикують самі додати олії у вогонь, зайнявши агресивну і, водночас, двоїсту позицію. Напруженість внесе невідкладна справа. Зростають ризики. Можливий стрес або травма. Не найкращий момент для спроби виступити в ролі дипломата.

Сатанинський день. День активної боротьби зі спокусами. Якщо сьогодні на роботі вам запропонують з'їздити у відрядження, відмовтеся: вірогідні аварія або великі фінансові втрати. Ваші справи можуть сповільнитися через те, що натраплять на нездоланні перешкоди. Сьогодні може статися щось, що серйозно вплине на ваші справи або стан здоров'я. Особливо уважними повинні бути бізнесмени, яким слід врахувати всі нюанси, перш ніж погодитися на угоду. Кішка чи собака уві сні або наяву – хороший знак.

Ваша нерішучість буде заважати в пошуках виходу з ситуації, що склалася. Але не пасуйте перед перешкодами. Зараз можуть зав'язатися нові ділові зв'язки. Для любовних відносин цей період сприятливий. Самотні представники можуть отримати шанс знайти споріднену душу.

Сьогодні Раки ризикують опинитися на "полі бою". Будь-які переговори можуть перейти в суперечку і особистий конфлікт. Не виключено, що саме вам доведеться викручуватися і виправдовуватися. Не найкращий день для будь-яких починань: велика ймовірність потрапити в юридичну або моральну пастку. Ви можете бути висміяним або піддані атаці. Варто скасувати виступ, візит, судове засідання, вступ на посаду.

Уміння раціонально планувати свої справи і розподіляти сили допоможе уникнути неприємностей. День несприятливий для поїздок, відряджень, подорожей. Невдалий день для Левів-громадських діячів, юристів, медиків. Чоловікам слід приділити увагу своєму здоров'ю – в молодиків життєвий потенціал має тенденцію до зниження.

Нові пропозиції можуть відкрити нові горизонти і розкрити ваші таланти. І навіть якщо вантаж проблем, що впав на плечі, здасться непосильним, ви зможете з ним впоратися. Для нових знайомств і захоплень зараз цілком вдалий період. Постарайтеся більше часу приділяти коханим людям.

Сьогодні джерело занепокоєння для Терезів – дім, бізнес, сім'я або територія. Великий ризик заперечування колишніх договорів, повторного вторгнення у ваші володіння або замаху на права. Замість дипломатії потрібні жорсткість і безкомпромісність. Через спалах агресії і загострення протиріч буде легко вийти з правового поля: перейти грань, образити близьких людей, розпалити сварку.

Вас чекає звичайний трудовий день. Рекомендується знизити активність і розібратися у своїх думках та почуттях. Якщо ви присвятите себе творчості, то зможете зробити свій внутрішній світ гармонійним. Від впертості і дратівливості ви можете перейти до благодушності і поступливості. Ваша жертовність стосовно найближчих людей здивує багатьох. Залучіть до своїх занять дітей, які будуть раді спілкуванню з вами.

Зараз вдасться обійти перешкоди, які можуть створити на вашому шляху заздрісники. Але для цього не намагайтеся з'ясовувати з ними стосунки і що-небудь доводити. Для досягнення хороших результатів потрібно діяти самостійно. І це позбавить вас від багатьох хвилювань і розчарувань.

Негативні впливи цієї доби переважать для більшості Козерогів позитивні. Ви будете уразливі, беззахисні перед чужими словами і вчинками. Високий ризик поставити під загрозу сім'ю, володіння, досягнення, опинитися перед нерозв'язним вибором. Переживання позбавлять рівноваги і спровокують загострення нездужань. Краще не спокушати долю і мінімізувати свою участь в подіях до завтрашнього дня.

День провокацій, обманів, спокус. Зірки рекомендують помірність, протистояння спокусам, обмеження контактів з незнайомими людьми. Напружена обстановка в суспільному житті може негативно вплинути на вашу психіку. Не рекомендується ризикувати, будувати нереальні плани. Від вашої стриманості і обачності в поведінці будуть залежати подальші успіхи в усіх сферах життя.

Багато справи, заплановані на цей день, підуть як по маслу. Ваша активність в першу чергу буде проявлятися в спілкуванні. Ви легко зможете знайти спільну мову з людьми з різних верств суспільства і всюди відчувати себе цілком комфортно.

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