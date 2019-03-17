Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Найтепліший день: яку погоду очікувати 18 березня в Україні

  • 9
Погода на 18 березня в Україні - фото 1
Погода на 18 березня в Україні

18 березня майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, а температура повітря відчутно підійметься. Детальніший прогноз погоди на завтра читайте далі.

18 березня, у понеділок, майже у всіх областях буде один із найтепліших березневих днів, адже температура місцями підійметься до +10+19. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: У мережі показали, як Україну замітає снігом

"На Вінниччині, у Чернівецькій області і там, де сильніше розігріється повітря сонцем, очікується +17+22 градуси. На Сході тепло буде скромнішим, +7+11 градусів. Львівщина накине курточки, 6-10 градусів тепла. І якраз о цій порі будуть холоднішими території, які омиваються ще холодними морями. Завтра буде багато сонця, без опадів, хіба на крайньому заході може щось покапати. У Центрі та на Півночі ймовірний поривчастий вітер", – поділилась вона.

У Києві 18 березня втримається сонячна та тепла погода до +18, однак буде поривчастий вітер. Однак вже у вівторок, 19 березня, в країну прийде ще одна порціях похолодання та дощів.

via GIPHY

Читайте також: Понад 2 тисячі блискавок пронизали небо Каліфорнії: яскраве відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2151
ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
  • 15 березня, 12:05
  • 791
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
  • 14 березня, 13:28
  • 1321364
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Погода Події