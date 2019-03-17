Найтепліший день: яку погоду очікувати 18 березня в Україні

18 березня майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, а температура повітря відчутно підійметься. Детальніший прогноз погоди на завтра читайте далі.

18 березня, у понеділок, майже у всіх областях буде один із найтепліших березневих днів, адже температура місцями підійметься до +10+19. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Вінниччині, у Чернівецькій області і там, де сильніше розігріється повітря сонцем, очікується +17+22 градуси. На Сході тепло буде скромнішим, +7+11 градусів. Львівщина накине курточки, 6-10 градусів тепла. І якраз о цій порі будуть холоднішими території, які омиваються ще холодними морями. Завтра буде багато сонця, без опадів, хіба на крайньому заході може щось покапати. У Центрі та на Півночі ймовірний поривчастий вітер", – поділилась вона.

У Києві 18 березня втримається сонячна та тепла погода до +18, однак буде поривчастий вітер. Однак вже у вівторок, 19 березня, в країну прийде ще одна порціях похолодання та дощів.

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