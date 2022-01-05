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Найтепліший день: якою буде погода в Україні 5 січня
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5 січня в Україні втримається майже весняна та вітряна погода, адже вдень заморозків не очікується. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
5 січня, у середу, в країні очікується доволі тепла погода: вдень температура підійметься до +5+12. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, свіжіше буде лише на Сумщині та у східних областях, де вдень до +1+5 градусів.
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"Вітер також захоче похизуватися своїми владними можливостями, ганятиме хаотично та весело, часом розганяючись до штормових поривів. Буде західним, південно-західним, 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. Щоправда, можливості ці виявляться з таким собі результатом – бо сильний вітер зведе майже нанівець роботу теплої повітряної маси і відчуватиметься холодніше, ніж мало би бути за такої високої температури повітря", – додала вона.
Також прогнозується і дощі, які упродовж дня неоднорідно пройдуть майже по всій країні. Тим часом у Києві 5 січня без серйозних опадів упродовж дня, хоч ввечері і можливий дощ. Середня температура вдень сягне +6+9, але не варто забувати про вітер.
Прогноз погоди на 5 січня у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +6+8
- Чернівці +10+12
- Івано-Франківськ +8+10
- Тернопіль +7+9
- Рівне +5+7
- Луцьк +5+7
- Вінниця +6+7
- Хмельницький +7+9
- Житомир +6+7
- Чернігів +4+6
- Черкаси +6+7
- Миколаїв +8+10
- Одеса +8+10
- Херсон +9+11
- Сімферополь +11+13
- Полтава +4+6
- Суми +2+4
- Харків +2+4
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +7+9
- Донецьк +4+6
- Луганськ +2+4
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