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Найтепліший день: якою буде погода в Україні 5 січня

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Погода в Україні 5 січня - фото 1
Погода в Україні 5 січня / Sebastián León Prado on Unsplash

5 січня в Україні втримається майже весняна та вітряна погода, адже вдень заморозків не очікується. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

5 січня, у середу, в країні очікується доволі тепла погода: вдень температура підійметься до +5+12. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, свіжіше буде лише на Сумщині та у східних областях, де вдень до +1+5 градусів.

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"Вітер також захоче похизуватися своїми владними можливостями, ганятиме хаотично та весело, часом розганяючись до штормових поривів. Буде західним, південно-західним, 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. Щоправда, можливості ці виявляться з таким собі результатом бо сильний вітер зведе майже нанівець роботу теплої повітряної маси і відчуватиметься холодніше, ніж мало би бути за такої високої температури повітря", – додала вона.

Також прогнозується і дощі, які упродовж дня неоднорідно пройдуть майже по всій країні. Тим часом у Києві 5 січня без серйозних опадів упродовж дня, хоч ввечері і можливий дощ. Середня температура вдень сягне +6+9, але не варто забувати про вітер.

Прогноз погоди на 5 січня у містах України:

Найтепліший день: якою буде погода в Україні 5 січня - фото 490889
  • Ужгород +7+9
  • Львів +6+8
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +6+7
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +6+7
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +6+7
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +8+10
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава +4+6
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +2+4

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