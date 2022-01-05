Найтепліший день: якою буде погода в Україні 5 січня

5 січня в Україні втримається майже весняна та вітряна погода, адже вдень заморозків не очікується. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

5 січня, у середу, в країні очікується доволі тепла погода: вдень температура підійметься до +5+12. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, свіжіше буде лише на Сумщині та у східних областях, де вдень до +1+5 градусів.

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"Вітер також захоче похизуватися своїми владними можливостями, ганятиме хаотично та весело, часом розганяючись до штормових поривів. Буде західним, південно-західним, 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. Щоправда, можливості ці виявляться з таким собі результатом – бо сильний вітер зведе майже нанівець роботу теплої повітряної маси і відчуватиметься холодніше, ніж мало би бути за такої високої температури повітря", – додала вона.

Також прогнозується і дощі, які упродовж дня неоднорідно пройдуть майже по всій країні. Тим часом у Києві 5 січня без серйозних опадів упродовж дня, хоч ввечері і можливий дощ. Середня температура вдень сягне +6+9, але не варто забувати про вітер.

Прогноз погоди на 5 січня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +6+8

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +6+7

Хмельницький +7+9

Житомир +6+7

Чернігів +4+6

Черкаси +6+7

Миколаїв +8+10

Одеса +8+10

Херсон +9+11

Сімферополь +11+13

Полтава +4+6

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +5+7

Запоріжжя +7+9

Донецьк +4+6

Луганськ +2+4

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