Погода на Різдво: чого чекати українцям 6 та 7 січня 2022 року

Цьогоріч на Різдво актуальними будуть не теплі пуховики, а також бабусині светри, а парасольки. А все тому, що на українців очікує потепління. Дізнайтеся, якою буде погода 6 і 7 січня 2022 року.

Згідно з прогнозами синоптиків, очікувати лютих морозів на Різдво не варто. А все тому, що на українців очікує впевнена плюсова температура. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, якою буде погода 6 і 7 січня в Україні.

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На Різдво в Україні зберігатиметься тепла погода, якою ми могли насолоджуватися і в Новий рік. А це означає, що 6 і 7 січня українцям не варто переживати через те, що їхні носи будуть надто червоними від морозів. Щоправда, передають синоптики, не варто нехтувати теплим одягом. Варто підібрати вбрання, яке дозволить вам не пітніти, але й не мерзнути. Ви ж пам'ятаєте про те, що зранку та ввечері буде точно холодніше, ніж удень.

Найтепліше, що й очікувано, буде на півдні України. Там температура повітря прогріється до +6+11 градусів за Цельсієм. Натомість на Слобожанщині очікуються дощі зі снігом. Тож без парасолі з дому краще на свята не виходити. У решті ж регіонів України буде сухо, а середня температура повітря вдень досягатиме +2+4 градусів.

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