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Найстійкіші знаки Зодіаку: все під контролем

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Контроль - фото 1
Контроль

Деякі знаки Зодіаку набагато стійкіше за інших сприймають стресові ситуації і переживають втрати. Вони можуть взяти ситуацію під контроль.

Астрологи склали рейтинг найбільш стійких знаків Зодіаку, розповівши про характерні риси кожного з них.

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Телець. Цей знак Зодіаку очолив список. Телець переживе що завгодно, у нього завжди є план. Він не просто здатний вижити в умовах апокаліпсису, але ще і отримає особисту вигоду.

Овен. Міцний знак Зодіаку, якого ніщо не зломить через напористий характер. За Овном можна сміливо ховатися, як за стіною, якщо на голову звалилися негаразди.

Козеріг замикає трійку лідерів. З раннього дитинства представники цього знака Зодіаку роблять те, що запланували. Перед обличчям незгод поводяться так само: все звіряють з планом.

Лев. Близькі можуть застати Льва, які бігають з криками: все пропало! Однак цей знак Зодіаку швидко бере себе в руки і по-командирський заспокоїть всіх оточуючих.

Найстійкіші знаки Зодіаку: все під контролем - фото 411920

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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