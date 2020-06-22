Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 23 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 45
Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 червня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Цей день сприятливий для капіталовкладень і навіть розумних фінансових операцій. Ще є можливість вдало розв'язувати юридичні питання, укладати угоди та підписувати контракти. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: 23 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 червня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогоднішній день віщує успіх в любові та вдалі побачення, культпоходи та вечірки. Багато з представників цього знаку Зодіаку отримають премії або гонорари. А романтичний настрій не дозволить займатися нудною роботою, тому ймовірне романтичне знайомство з людиною здалеку.
Телець
Тільці, сьогодні ваші справи влагоджуються легко та успішно. Широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід та мудрість поколінь. Покладіться на друзів та соратників у всіх питаннях.
Близнюки
Близнюки, сьогодні зорі та планети радять спробувати вам що-небудь змінити. Не сильно, а тільки ледь-ледь. Далі відступіть на пару кроків, і подивіться на те, що вийшло. Раптом вам сподобається і ви продовжите працювати над новими змінами.
Рак
Раки, буде добре, якщо ви підтримаєте ідеї благодійності. А ще ви отримуєте підтримку начальства, впливових осіб та офіційних органів. Сміливо займіться лекторською, видавничою діяльністю чи проведіть рекламну кампанію. Намітьте важливі виступи та відрядження.
Лев
Леви, сьогоднішній день хороший для любовних справ, одруження та домашньої урочистості. Ймовірне досягнення великого успіху в різних ділових операціях. А ще ви несподівано можете відчути інтерес до релігії.
Діва
Діви, ви ведете правильну фінансову політику, але постійно виникають спокуси, і треба розумно розпорядитися своїми коштами. Хороший день для ділової активності. Сприятливий час для коротких поїздок, пов'язаних з бізнесом.
Терези
Терези, сьогодні постарайтеся з самого ранку зберігати чудові стосунки в родині та в любові. Сьогодні можливі порушення і перешкоди в ділових, громадських і світських зв'язках. Труднощі в спілкуванні, неможливість висловити свою думку й інтереси.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні важкий день в житті, адже відбувається переоцінка цінностей. Ви можете замкнутися, відгородитися від інших, тобто зайнятися своїм внутрішнім світом. Можлива депресія, туга, самотність, пригніченість, а також хронічні хвороби.
Стрілець
Стрільці, сьогодні можливі незначні збитки. А ще плітки та порожні розмови заважають працювати. Остерігайтеся приймати важливі рішення, адже сьогодні вам як ніколи потрібні чесність і тактовність, тож краще тимчасово зупинити ділову активність.
Козеріг
Козероги, у сьогоднішній день можливе отримання неприємної звістки, спотвореної або непотрібної інформації. День не підходить для заявлення своїх прав, пошуку допомоги та фінансової підтримки. У розпорядку – непотрібні витрати, неприємні візити, на жаль.
Водолій
Водолії, сьогодні ви бадьорі та ініціативні, всі справи вдаватимуться. Актуальними стануть розподіл доходів, сплата податків та митних зборів. Спілкування з близькими та коханими принесе задоволення, тож сміливо призначайте побачення.
Риби
Риби, сьогодні у вашій поведінці з'являється твердість, впевненість, наполегливість. Ви відчуваєте себе відповідальним за все, що відбувається в радіусі вашого впливу. Але одночасно ви стаєте холодним, внутрішньо настороженим, неконтактним.
До теми: Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
20:45Слава з НеАнгелів похвалилася підтягнутими сідницями
-
20:16Цей літній овоч корисний для печінки і серця
-
19:52Які знаки Зодіаку найвірніші у коханні
-
19:44Реакція собаки на батут підкорила мережу: кумедне відео
-
19:20Країни з найдорожчим і найдешевшим в світі інтернетом
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:13Три причини пити каву регулярно
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
18:55У NASA хочуть відправити місію до супутника Нептуна
-
18:43Хто старіє швидше: несподівана відповідь учених
-
18:26Медики розповіли про користь кави для серця
-
18:16Не до грошей: тайванець пояснив, чому не варто брати конверти на вулиці
-
18:00Гороскоп на 23 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Як не варто поводитися на роботі: три небезпечні помилки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:44Блогер показав лайфхак з пластівцями, і це варто спробувати (відео)
-
17:23Колишня кохана футболіста Динамо прикрилася лише півоніями
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
16:53Найпоширеніші помилки у використанні антисептика
-
16:44Зваблива Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці (фото)
-
16:21Леся Нікітюк показала себе в юності
-
16:15Яким знакам Зодіаку липень принесе значні зміни
-
15:43У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри
-
15:25Вчені підрахували кількість мікропластику у заповідниках
-
15:15Австралійці побачили падаючий метеорит: відео
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
14:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:27Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня
-
08:14Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку
- 20 червня
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
-
20:00Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
13:27Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня
-
07:15Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю