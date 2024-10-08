Найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння помер: що про нього відомо

В Італії 5 жовтня помер найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння Семмі Бассо. Вченому було всього 28 років.

Про його смерть повідомила Італійська асоціація прогерії, яку Бассо разом із батьками заснував у 2005 році.

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Семмі Бассо народився у 1995 році у невеликому містечку на півночі Італії Скіо. У два роки йому діагностували синдром Хатчінсона – Гілфорда (прогерію). Уже в 10 років він разом із батьками заснував Італійську асоціацію прогерії, вона досліджувала та збирала кошти для вивчення хвороби.

Прогерія, також відома як синдром Хатчінсона – Гілфорда (HGPS) – це рідкісне, смертельне генетичне захворювання, що спричинює передчасне старіння у людей. Середня тривалість життя пацієнтів із прогерією без лікування становить лише 13,5 року.

Семмі Бассо

Завдяки Семмі Бассо вивчення захворювання за останні 20 років значно просунулося. Він брав активну участь у дослідженнях прогерії, конференціях і заходах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності людей про хворобу.

5 жовтня 2024 року згасло наше світло, наш провідник. Спасибі Семмі за те, що зробив нас частиною життя, – заявили в Італійській асоціації прогерії.

Хвороба вражає лише 1 людину на 20 мільйонів. У світі відомо лише 130 випадків прогерії, з яких чотири зафіксовані в Італії. Однак, за оцінками Італійської асоціації прогерії, у світі може бути до 350 випадків цієї хвороби – її важко відстежити, особливо в країнах, що розвиваються.

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