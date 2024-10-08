У Японії представили найменший кубик Рубіка у світі: його теж можна скласти

Японська компанія MegaHouse представила найменшу модель кубика Рубіка у світі. Він настільки крихітний, що для його складання може знадобитися пінцет.

Японський виробник іграшок MegaHouse представив мініатюрний кубик Рубіка. Про це пише CNN.

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Компанія MegaHouse повідомила, що робота над концепцією цього кубика Рубіка почалася чотири роки тому, а виробництво стартувало у 2022 році. У серпні цього року Книга рекордів Гіннесса визнала цей кубик найменшим обертовим кубиком-головоломкою у світі.

Цей кубик Рубіка зроблений з алюмінію. Кожна його сторона становить 5 мм, а важить головоломка всього 0,3 г. Це приблизно тисячна частина оригінального розміру кубика, ширина якого близько 2,2 дюйма (5,6 см).

Кубик Рубіка

Вартість мікрокубика становить ¥777 777 (близько $5320). Через високу ціну ця іграшка є радше предметом колекціонування, ніж головоломкою для щоденних вправ. Кожен екземпляр продається з підставкою з написом: "Найменший у світі кубик Рубіка".

Випуск моделі присвячений до 50-річчя створення оригінального кубика Рубіка, який був винайдений угорським професором Ерне Рубіком 1974 року. Модель вже доступна для попереднього замовлення, а її постачання почнуться у квітні наступного року.

Змагання зі збирання кубика Рубіка на швидкість приваблюють учасників з усього світу. Поточний світовий рекорд зі складання стандартного кубика 3x3x3 належить 22-річному американцеві Максу Паку, який у червні 2023 року зібрав його за 3,13 секунди. Друге місце посідає дев’ятирічний Ван Іхен із Китаю, який зібрав кубик Рубіка за 3,38 секунди.

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