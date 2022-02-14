Найстаріший електромобіль Porsche показали публіці: фото 123-річної машини

У музеї компанії Porsche виставлено середньомоторний електромобіль Egger-Lohner C2 Phaeton, збудований у 1898 році. Це найстаріша з машин, що збереглися, над якими коли-небудь працював Фердинанд Порше.

Як йдеться на сайті музею, цей експонат називають одним з найважливіших у колекції. Вперше електрокар проїхав вулицями Відня 26 червня 1898 року. А 28 вересня 1899 року Фердинанд Порше взяв участь у перегонах у Берліні. Він посів перше місце, на 18 хвилин випередивши найближчого суперника.

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У 1902 році Egger-Lohner C2 Phaeton зник. Його виявили лише у 2014 році на одному зі складів в Австрії. Після реставрації автомобіль виставили у музеї Porsche.

Egger-Lohner C2 Phaeton їхав завдяки електродвигуну Octagon, що встановлений перед задньою віссю. Двигун отримав таку назву через свою восьмигранну форму. Він забезпечував потужність у три кінські сили, що дозволяло розігнати авто до 35 км/год.

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