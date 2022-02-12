Рідкісний Lamborghini Aventador без пробігу пустили з молотка: його ціна вражає

На онлайн-аукціоні Bring a Trailer виставили на продаж унікальний Lamborghini Aventador LP750-4 у лімітованій серії SuperVeloc майже без пробігу. Купе зібрали у 2017 році, але на той час він проїхав лише 127 кілометрів.

Це один із 600 випущених суперкарів у цій модифікації. Він пофарбований у рідкісний фіолетовий колір Viola. Під час торгів, які завершилися 11 лютого, за машину вже запропонували 575 тисяч доларів.

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Lamborghini Aventador у виконанні SuperVeloce дебютував у 2015 році. Усього побудовано 600 таких суперкарів, які відрізнялися карбоновими аеродинамічними елементами кузова, зниженою на 50 кілограмів масою, а також збільшеною віддачею 6,5-літрового V12 – до 750 кінських сил. Крім того, виставлену на продаж модель, додатково обладнали кастомною вихлопною системою, вуглепластиковими розпірками моторного відсіку, адаптивною підвіскою та карбон-керамічними гальмами.

Ще однією особливістю суперкара є ексклюзивне фіолетове забарвлення кузова під назвою Viola. Цей відтінок створений на основі кольору, у який фарбували Lamborghini Diablo SE30, чий випуск у 1994 році присвятили 30-річчю марки. Образ унікального суперкара доповнений різнорозмірними колісними дисками білого кольору й аерографією на задніх крилах.

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