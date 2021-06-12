Найспекотніші хіти літа: нові пісні червня для хорошого настрою

Нові пісні літа вже встигли запалити чарти та потішити слухачів. Тому зібрали плейлист свіжої музики за червень 2021, який точно подарує крутий настрій та зарядить енергією!

Перший місяць літа подарував не лише багато сонця та тепла, а й порцію новенької популярної музики, передає Радіо MAXIMUM. Ці треки тільки вийшли у світ, але вже встигли підкорити чарти та припасти до душі слухачам. Важко втриматись, щоб не підспівувати та не підтанцьовувати, адже хіти червня дарують особливий сонячний настрій. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень.

Новинки минулого місяця слухай тут

Червень став дуже насиченим та натхненним, тому подарував свіжі треки від таких знаменитостей, як Marshmello, Maroon 5, Coldplay та інших. Вони точно зарядять позитивом! Тому вмикай гарячі хіти і насолоджуйся життям під улюблену музику:

Плейлист нових пісень червня, слухати онлайн:

Також зацінити весь плейлист можна тут

Список всіх треків:

Doja Cat - Need To Know (Official Video) Nothing But Thieves - Futureproof (Official Video) Marshmello - Shockwave (Official Music Video) Coldplay - Higher Power (Official Video) Topic, Bebe Rexha - Chain My Heart (Lyric Video) RAYE - Call On Me (Official Video) Maroon 5 - Can't Leave You Alone ft. Juice WRLD (Official Lyric Video) James Arthur - September (Lyric Video) Cheat Codes - Lean On Me (feat. Tinashe) [Official Music Video] Rat City - Rather Be (Official Video) ft. Isak Heim MOD SUN - "Amnesia" (OFFICIAL VIDEO) Lorde - Solar Power (Official Music Video) Polo G - So Real (Official Audio) MARINA - Venus Fly Trap (Official Music Video) Ava Max - EveryTime I Cry [Official Lyric Video] Migos - Avalanche (Official Video) J. Balvin, Jay Wheeler - Otro Fili (Official Video) Tommy Genesis - peppermint (Official Video) Chet Faker - Feel Good (Official Music Video) Kelsea Ballerini & LANY - I Quit Drinking (Official Lyric Video) Kylie Minogue - Marry The Night (From Born This Way Reimagined) [Official Audio] Alex Warren - One More I Love You (Lyrics) John Mayer - Last Train Home (Official Video) TWICE "Alcohol-Free" M/V ANDI - House On Fire (Lyrics) Calum Scott - Biblical (Official Music Video) Jessie J - I Want Love (Official Lyric Video) Maroon 5 - Echo ft. blackbear (Official Lyric Video) Mimi Webb - Dumb Love (Official Music Video)

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