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Колишня кохана футболіста Динамо прикрилася лише півоніями

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Даша Савіна - фото 1
Даша Савіна / instagram

Стосунки нападника Дніпра-1 Владислава Супряги, який належить Динамо, і красуні Даші Савіної закінчені. Про це дівчина розповіла в Instagram.

Тепер спокуслива білявка постійно публікує гарячі фотографії. Так, буквально днями з'явилися гарячі фотографії Даші з квітами. Рослинами білявка прикрила свої інтимні місця, і не посоромилась опублікувати такі кадри.

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Схоже, красуня не сильно турбується з приводу розриву стосунків з Владом. Фоловери у захваті від дівчини та засипають її компліментами. Гортайте галереї:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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