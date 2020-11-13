Найшвидший суперкар Ferrari показали на офіційних фото

Представлені перші фото Ferrari SF90 Spider. На цей час це найпотужніший і найшвидший кабріолет марки в історії.

На вигляд новий Ferrari SF90 Spider мало чим відрізняється від купе. Його жорсткий дах складається за допомогою електроприводу всього за 14 секунд. Механізм вийшов дуже легким і новачок став важчий за купе всього на 100 кг.

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Суперкар Ferrari SF90 Spider оснащений гібридною силовою установкою і повним приводом. 4,0-літровий V8 твін-турбо і три електромотори сумарно видають 1000 к.с. Розгін до сотні займає 2,5 с, а максимальна швидкість – 340 км/год.

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