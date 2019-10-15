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Найшаленіші та найкрасивіші храми Азії, схожі на парк розваг: фото

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Дивні храми Азії - фото 1
Дивні храми Азії / eleonoracosti.com

Мандрівниця показала, як виглядають найкрасивіші та найдивніші храми Азії, і ці знімки нагадують кадри з парків розваг чи локацій для фантастичних фільмів. Зацініть!

Знайомтесь, Елеонора Кості (Eleonora Costi) – професійна фотограф, яка досліджує світ та мандрує різними країнами, фіксуючи найвіддаленіші та найбільш цікаві місця. Занедбані будівлі, неймовірні храми, вуличні знімки – все це можна побачити у роботах дівчини.

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"Під час своєї подорожі Азією я шукала найшаленіші та найгарніші храми та користувалась дроном, щоб сфотографувати їх згори. Від Таїланду та Тайваню, від Китаю до Японії – це результат моїх знахідок", – ділиться Елл.

Wat Sampran Dragon Temple - фото 361665
Wat Sampran Dragon Temple - Таїланд
Dragon And Tiger Pagodas - Тайвань - фото 361666
Dragon And Tiger Pagodas - Тайвань
Fish Temple - Таїланд - фото 361667
Fish Temple - Таїланд
Spring And Autumn Pavilions - Тайвань - фото 361668
Spring And Autumn Pavilions - Тайвань
Dragon And Tiger Pagodas - Тайвань - фото 361669
Dragon And Tiger Pagodas - Тайвань
Leshan Giant Buddha - Китай - фото 361670
Leshan Giant Buddha - Китай
Китай - фото 361671
Китай
Confucian Temple - Тайвань - фото 361672
Confucian Temple - Тайвань
Batu Caves - Малайзія - фото 361673
Batu Caves - Малайзія

Джерело всіх фото: eleonoracosti.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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