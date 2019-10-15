Найшаленіші та найкрасивіші храми Азії, схожі на парк розваг: фото

Мандрівниця показала, як виглядають найкрасивіші та найдивніші храми Азії, і ці знімки нагадують кадри з парків розваг чи локацій для фантастичних фільмів. Зацініть!

Знайомтесь, Елеонора Кості (Eleonora Costi) – професійна фотограф, яка досліджує світ та мандрує різними країнами, фіксуючи найвіддаленіші та найбільш цікаві місця. Занедбані будівлі, неймовірні храми, вуличні знімки – все це можна побачити у роботах дівчини.

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"Під час своєї подорожі Азією я шукала найшаленіші та найгарніші храми та користувалась дроном, щоб сфотографувати їх згори. Від Таїланду та Тайваню, від Китаю до Японії – це результат моїх знахідок", – ділиться Елл.

Wat Sampran Dragon Temple - Таїланд

Dragon And Tiger Pagodas - Тайвань

Fish Temple - Таїланд

Spring And Autumn Pavilions - Тайвань

Dragon And Tiger Pagodas - Тайвань

Leshan Giant Buddha - Китай

Китай

Confucian Temple - Тайвань

Batu Caves - Малайзія

Джерело всіх фото: eleonoracosti.com

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