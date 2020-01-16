Ці три жіночих знаки Зодіаку дорого обійдуться чоловікам

Трьом цим знакам Зодіаку життєво необхідно, щоб на них витрачали гроші, дарували подарунки і робили компліменти.

Раки

Повелитель подарунків, цей знак Зодіаку точно знає, що подарувати собі і іншим. Вона розбирається у всьому: від рушників до побутової техніки та сертифікатів в салон краси, і ніколи не помиляться з уподобаннями дарувальника. Питання тільки в тому, що на все це потрібні гроші, які вони найчастіше знаходять у коханої людини.

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Стрільці

Цей знак Зодіаку ласий на брендові речі і завжди ставить однією з основних цілей свій зовнішній вигляд, дизайн свого будинку та інше. Але в гонитві за комфортом вони часто забувають подумати про економію, тому часто в хід йдуть гроші на кредити, квартплату тощо. Саме тому при виборі обранця вони так часто дивляться на його достаток: щоб в плюс до любові перестати турбуватися про фінанси.

Водолії

Брати Стрільців за імпульсивним шопінгом. Водолії звикли витрачатися направо і наліво, будь то нові курси з малювання або ультрамодна сумка. У момент покупки вони відчувають себе чудово, а от уже після починають шкодувати про скоєне. Ідеальний партнер Водолія – раціональний чоловік, здатний зупинити і направити.

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