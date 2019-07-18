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Найсексуальніший лікар використовує свою славу для просвіти молоді
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Американський медик Майк Варшавскі, який у 2015 році отримав прізвисько "найсексуальнішого лікаря", розповів, як використовував свою популярність на благо. Чоловік зізнався, що інформує людей в мережі на актуальні і спірні медичні теми.
Свого часу лікар Майк Варшавскі став сенсацією в інтернеті. Зараз, за його словами, канал налічує понад 4 мільйони підписників і його головне завдання – просвіщати людей на теми здоров'я, і перш за все це стосується молоді.
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Для доктора так незвично отримувати вірусну популярність, і це можна вважати хорошим знаком. Але я зміг використовувати це для просування каналу в YouTube, який користується широкою популярністю, – зазначив Варшавскі.
Він підкреслив, що у суспільстві поширюється багато міфів. І перш за все, це стосується вакцинації і її зв'язку з небезпечними хворобами. Він вирішив боротися з неправдивою інформацією.
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