Найсексуальніша гравець у покер похизувалась сідницями

Найефектніша гравець у покер Сара Андервуд знову потішила прихильників звабливими фото, які показують її пишні форми. Здається, ця дівчина з легкістю обіграє не лише у картах!

35-річна американська модель та професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця шанувальників на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та не соромиться ділитись пікантними кадрами з мінімальною кількістю одягу.

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Однак не лише зовнішність Сари змушує користувачів підписуватись на її акаунт, а й любо до мандрів та чудове почуття гумору. Нещодавно красуня дещо змінила традиційний ракурс своїх знімків та похизувалась апетитними сідницями у білизні і коротеньких шортах.

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