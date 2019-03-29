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Найсексуальніша гравець у покер похизувалась сідницями

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Сара Андервуд показала фанатам сідниці - фото 1
Сара Андервуд показала фанатам сідниці / instagram.com/saraunderwood

Найефектніша гравець у покер Сара Андервуд знову потішила прихильників звабливими фото, які показують її пишні форми. Здається, ця дівчина з легкістю обіграє не лише у картах!

35-річна американська модель та професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця шанувальників на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та не соромиться ділитись пікантними кадрами з мінімальною кількістю одягу.

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Однак не лише зовнішність Сари змушує користувачів підписуватись на її акаунт, а й любо до мандрів та чудове почуття гумору. Нещодавно красуня дещо змінила традиційний ракурс своїх знімків та похизувалась апетитними сідницями у білизні і коротеньких шортах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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