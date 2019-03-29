MARUV показала зухвалий анонс концерту в Тель-Авіві

Українська співачка MARUV, яка після перемоги на Національному відборі на Євробачення 2019 відмовилася представляти країну на пісенному конкурсі, шокувала новим сміливим знімком в Instagram.

Так, на особистій сторінці в соцмережі зірка опублікувала фото в традиційному стилі, під яким повідомила, що незабаром виступить у Тель-Авіві, ізраїльському місті, яке прийматиме у цьому році Євробачення.

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У кадрі артистка постала у зухвалому образі, який доповнила латексними штанами та сміливим високим взуттям.

"Ну як ви там, народ? Завтра я буду в Тель-Авіві. Побачимося", – написала під знімком артистка.

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