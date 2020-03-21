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Карантин Коронавірус

Найсексуальніша дівчина світу закликала шанувальників до самоізоляції, знявшись топлес

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Американська супермодель Белла Хадід, яку ще називають найкрасивішою дівчиною у світі, опублікувала чергове пікантне фото. Красуня показала, як проводить дні під час епідемії коронавірусу.

На своїй сторінці в Instagram Белла Хадід закликала підписників залишатися вдома під час карантину і дотримуватися самоізоляції. Зірка прикріпила відверте фото до посту. Красуня позує топлес перед дзеркалом, прикриваючи груди буріто.

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"Я і мій буріто говорять вам залишатися вдома! Не тільки заради себе, а й буквально заради всього світу і всіх людей, яких ви любите. Це безумство, тому що все, що нам потрібно зробити – це згуртуватися, щоб уповільнити цей вірус, і людям все ще важко зрозуміти, що не можна бути егоїстами! Медитуйте! Проводьте час з вашими собакою/кішкою/рибою! Вони, ймовірно, дуже раді, що ви приділяєте їм увагу! Навчіться в'язати, зв'яжіть шкарпетки! Напишіть вірш мамі! Стань кращою людиною! І наостанок – мийте руки", – написала Хадід.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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