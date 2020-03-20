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Модель роздяглася заради порятунку мешканців океанаріумів: відео

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Джемма Коллінз - фото 1
Джемма Коллінз / instagram

Популярна модель plus-size і зірка реаліті-шоу Джемма Коллінз взяла участь у фотосесії для зоозахисної організації Peta. Дівчина надихнулася ідеєю, спрямованою на закриття океанаріумів.

Фахівці Peta у новій фотороботі провели паралель між розміром ванни і резервуарами, в яких тримають морських мешканців. Відзначається, що в них вони відчувають стрес і самотність. У зв'язку з цим на знімок, автором якого стала фотограф Рут Роуз, додали слоган: "Чи змогли б ви провести своє життя у ванній?".

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"Ластівка і дельфіни десятиліттями страждають в тісних акваріумах, які можна порівняти з ванною. Не ходіть в океанаріум", – зазначено на постері, де модель Джемма Коллінз позує у ванні без одягу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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