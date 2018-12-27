Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+)

У Бристольському університеті створили оригінальний різдвяний календар, в якому студенти показали свої оголені тіла.

Публікація видання викликала широкий резонанс. Весь тираж розпродали за кілька днів. Ціна одного календаря – 7 фунтів (250 гривень).

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На кожен місяць підготували по одній фотографії, на якій позують голі студенти. Інтимні місця, звичайно ж, прикривають різними предметами. Знімався календар у різних місцях – бібліотеці, парку, басейні, і у самому університеті.

Еротичний календар на 2019 рік випустили не просто так. Всі кошти від продажу підуть на благодійність – допомога одиноким людям, психологічні консультації та на боротьбу з раком.

"Наша мета – зібрати якомога більше коштів. Перший тираж календаря майже повністю розпроданий, він приніс нам достатньо коштів для благодійності. Тепер ми хочемо надрукувати ще один тираж, який буде доступний до Нового року", – розповіла фотограф Брайан Вонг.

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