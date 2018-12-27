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Новий рік 2019 Різдво

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+)

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Цей календар вас вразить - фото 1
Цей календар вас вразить

У Бристольському університеті створили оригінальний різдвяний календар, в якому студенти показали свої оголені тіла.

Публікація видання викликала широкий резонанс. Весь тираж розпродали за кілька днів. Ціна одного календаря – 7 фунтів (250 гривень).

І ще: Австралійські пожежні створюють дух Різдва: гарячі фото

На кожен місяць підготували по одній фотографії, на якій позують голі студенти. Інтимні місця, звичайно ж, прикривають різними предметами. Знімався календар у різних місцях – бібліотеці, парку, басейні, і у самому університеті.

Еротичний календар на 2019 рік випустили не просто так. Всі кошти від продажу підуть на благодійність – допомога одиноким людям, психологічні консультації та на боротьбу з раком.

"Наша мета – зібрати якомога більше коштів. Перший тираж календаря майже повністю розпроданий, він приніс нам достатньо коштів для благодійності. Тепер ми хочемо надрукувати ще один тираж, який буде доступний до Нового року", – розповіла фотограф Брайан Вонг.

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298029

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298030

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298031

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298032

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298033

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298034

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298035

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298036

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298037

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298038

Британські студенти влаштували голу фотосесію для святкового календаря (18+) - фото 298039

Більше гарячих фото: Австралійські пожежні зі звірятами знялися для календаря на 2019 рік

Джерело: bristolsushop
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