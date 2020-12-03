Найсамотніший слон у світі переїхав до заповідника у Камбоджі

Азіатського слона на прізвиська Кааван охрестили в ЗМІ "найсамотнішим слоном у світі". Останні вісім років тварина провела на самоті в пакистанському зоопарку.

Кааван залишився один після смерті своєї партнерки, слонихи Сахель, в 2012 році: та померла через занесену до рани інфекції. З 2016 доля слона привернула увагу зоозахисників, які були серйозно стурбовані умовами утримання тварини. У кампанії з порятунку Каавана взяла активну участь американська співачка і актриса Шер, а також організація із захисту прав тварин Free the Wild і фонд Four Paws.

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Колись в зоопарку Ісламабаду містилося 500 тварин, але до літа цього року їх залишилося не більше 30. За рішенням суду зоопарк був закритий в серпні 2020 через жахливі умови, в яких жили тварини. У Каавана через невідповідну дієту була діагностована надмірна вага: слон отримував по 250 кілограмів цукрової тростини щодня. На тілі слона були рани, до того ж він був у поганому емоційному стані. Іноді цілими днями він мотав головою з сторону в сторону, що вважається ознакою туги і страждання у слонів.

На переїзд Каавана було потрібно близько 400 тисяч доларів, причому найскладнішим виявився момент завантаження: кілька годин слона заманювали в металевий бокс, підготовлений для транспортування на літаку. Інші тварини у зоопарку також незабаром знайдуть новий будинок. Так, вже цього місяця два ведмеді вирушать в Йорданію.

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