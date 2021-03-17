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Найрозкішніша модель: представлено Hummer M1-R з двигуном на 800 кінських сил
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Компанія Mil-Spec Automotive, яка займається реконструюванням та кастомізацією автомобілів, представила нову серію модифікованих Hummer M1-R H1 Це найрозкішніша модель компанії на сьогодні.
Автомобілю оновили 6,6-літровий дизельний двигун Duramax V8, який тепер виробляє не менше 800 к.с. і 1200 Нм. Mil-Spec також додав гоночну підвіску Rod Hall, шестипоршневі гальма і диференціал з пневматичним блокуванням. Про це повідомляє Carscoops.
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Салон повністю зроблений на замовлення. Всі пластикові деталі та накладки замінені на механічно оброблені металеві деталі. На додаток до повністю переробленої центральної консолі, яка отримала алюмінієві накладки, встановили електронний селектор передач і електронний ручне гальмо. Серед іншого – новий двозонний клімат-контроль, спеціально вироблені сонцезахисні козирки і оновлене кермо, прикріплене до болтів.
Всі перемикачі і кнопки нові та ретельно підібрані для цілісної естетики. Mil-Spec навіть додав вимикачі склоочисників, виготовлені з анодованого алюмінію. Зовнішній вигляд першого Hummer M1-R Mil-Spec оброблений на замовлення яскраво-жовтою фарбою. Всередині є підібрані за кольором арки, які прошили шкірою наппа.
Така детальна реставрація й коштує відповідно. Наприклад, цей конкретний Mil-Spec Hummer M1-R був замовлений за 412 000 доларів.
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