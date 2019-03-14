Найпростіший салат з консервованою квасолею

Дуже добре, якщо у вас в шафі завжди є кілька баночок з консервованими овочами і грибами. Сьогодні ділимося з вами рецептом салату, який готується за кілька хвилин.

Для салата можна використовувати і консервовану, і варену квасолю. Головне – приготувати її правильно. Цікаві також поєднання з куркою, яловичиною, ковбасою, кукурудзою.

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Продукти:

Квасоля консервована 1 банка

Гриби мариновані 120 г

Яйця варені 3 шт.

Майонез 2 ст.л.

Зелена цибуля

Листя салату

Сіль

Найпростіший салат з консервованою квасолею

Як приготувати смачний салат з консервованої квасолі:

Нарізаємо варені яйця і зелену цибулю. Викладаємо в миску. Зливаємо рідину з консервованої квасолі, промиваємо її і додаємо туди ж. Тепер гриби, трохи солі і майонез. Перемішуємо все в мисці і подаємо на листі салату. Спробуйте приготувати. Це дійсно дуже смачно!

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