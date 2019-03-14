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Найпростіший салат з консервованою квасолею

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Як приготувати смачний салат з консервованої квасолі - фото 1
Як приготувати смачний салат з консервованої квасолі / Xcook

Дуже добре, якщо у вас в шафі завжди є кілька баночок з консервованими овочами і грибами. Сьогодні ділимося з вами рецептом салату, який готується за кілька хвилин.

Для салата можна використовувати і консервовану, і варену квасолю. Головне – приготувати її правильно. Цікаві також поєднання з куркою, яловичиною, ковбасою, кукурудзою.

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Продукти:

  • Квасоля консервована 1 банка
  • Гриби мариновані 120 г
  • Яйця варені 3 шт.
  • Майонез 2 ст.л.
  • Зелена цибуля
  • Листя салату
  • Сіль
Найпростіший салат з консервованою квасолею - фото 314402
Найпростіший салат з консервованою квасолею

Як приготувати смачний салат з консервованої квасолі:

  1. Нарізаємо варені яйця і зелену цибулю. Викладаємо в миску. Зливаємо рідину з консервованої квасолі, промиваємо її і додаємо туди ж.
  2. Тепер гриби, трохи солі і майонез. Перемішуємо все в мисці і подаємо на листі салату. Спробуйте приготувати. Це дійсно дуже смачно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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