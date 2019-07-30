Найпотужніший клей втримав у повітрі величезну вантажівку: відео

У Німеччині компанія DELO, яка спеціалізується на виробництві клею, підняла у повітря вантажівку вагою у 17,2 тонни. Цей рекорд був занесений в Книгу рекордів Гіннесса.

Так, клей, розроблений для конкурсу, було нанесено на алюмінієвий циліндр. Радіус зони покриття становив всього 3,5 сантиметра. Встановлений він був на вантажопідіймальному крані.

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Працівники компанії провели 12 липня випробування і підняли вантажівку за допомогою вантажозахоплюючих пристроїв вгору на метр. У підсумку вантажівка провисіла на одному лише клеї цілу годину. Весь цей час за процесом спостерігали представники Книги рекордів Гіннесса.

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