Найпотужніший у світі powerbank з USB Type-C став хітом на Kickstarter

Компанія Hyper представила портативний акумулятор з USB Type-C під назвою HyperJuice.

За запевненням виробника, гаджет – найпотужніший у своєму класі, адже це перший подібний пристрій з підтримкою стандарту Power Delivery 3.0 і сумарною потужністю 130 Вт. З його допомогою можна заряджати практично будь-яку портативну техніку, включаючи ноутбуки.

І ще: iPhone XS розібрали, і ось що виявили

У HyperJuice використовуються елементи LG Chemical загальною місткістю 27 000 мАг. При наявності досить потужного (100 Вт) зарядного пристрою акумулятор можна зарядити з нуля до 100% всього за годину, а при використанні блоку на 60 Вт на повний заряд потрібно близько 1,7 години.

Акумулятор оснащений трьома портами: USB Type-C з потужністю 60 Вт на віддачу, USB Type-C з потужністю 100 Вт на прийом і віддачу і повнорозмірним USB 3.0 з 18 Вт на віддачу. Є підтримка технології швидкої зарядки Quick Charge 3.0. За допомогою HyperJuice можна одночасно заряджати відразу три гаджети. У цьому випадку загальна вихідна потужність складає 130 Вт. Крім того, аксесуар підтримує наскрізну зарядку.

Збір коштів на виробництво HyperJuice здійснюється через краудфандинговий майданчик Kickstarter. При ціні пристрою від $ 149 всього за три дні творці заробили $ 350 000 – на 350% більше бажаної суми.

Читайте також: Xiaomi випустила нові смартфони Mi 8 Lite та Mi 8 Pro: ціни і характеристики