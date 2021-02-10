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Гібрид McLaren Artura показали напередодні прем'єри: відео
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Компанія McLaren продовжує розкривати подробиці про новий гібридний суперкар Artura, дебют якого відбудеться 17 лютого. Цього разу виробник опублікував 40-секундний відеотизер з силуетом і деталями наступника спорткупе 570S.
Раніше McLaren заявляла, що Artura стане повністю новим проєктом, побудованим "з чистого аркуша" навколо карбонового монокока McLaren Lightweight Carbon Architecture (MCLA) розробки інженерного центру McLaren Composites Technology Centre.
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Однак, судячи зі свіжого тизера, його зовнішність не буде революційною: супергібрид отримає схожий з 570S силует, а також запозичить у нього оформлення передка, лінію даху та виступи над задніми колісними арками. При цьому новинка отримає схожість і з іншими моделями британської марки. Решітку радіатора оформлять у стилі Senna, а оптику – у дусі Speedtail. Від 720S Artura може дістатися корма з великим дифузором і піднятими патрубками вихлопної системи.
У рух McLaren Artura буде приводити гібридна силова установка, в основі якої лежить бензиновий бітурбомотор V6. Потужність поки тримається у секреті. Очікується, що установка Artura перевершить 570-сильний V8 570S, який розганяє суперкар з місця до першої "сотні" за 3,2 секунди, і видаватиме не менше 600 кінських сил. Ще однією особливістю новинки стане можливість пересуватися винятково на електротязі: з вимкненим ДВЗ вона зможе проїжджати до 32 кілометрів.
Artura стане першим серійним автомобілем класу High-Performance Hybrid і покладе початок широкій лінійці бензоелектричних McLaren, в яку до 2025 року увійдуть 18 нових моделей. На їх розробку британці планують витратити 1,2 мільярда фунтів стерлінгів.
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