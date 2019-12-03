Найпоширеніші причини раптового головного болю

Голод і спрага можуть бути причиною частих головних болів у людини.

Медики пояснили, що люди часто в процесі роботи пропускають обід, а після відчувають головний біль.

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"Ідеальний варіант – перерватися і повноцінно поїсти. Але багато хто говорить "мозку потрібна глюкоза", не відриваючись від роботи, п'ють каву з шоколадкою. Так, тіло отримає глюкозу, у великому обсязі. Але вистачить такого перекусу ненадовго і через 40-60 хвилин знову буде дискомфорт. Якщо такі перекуси витісняють повноцінні прийоми їжі, то зайва вага або захворювання шлунково-кишкового тракту гарантовані", – попередили фахівці.

Також експерти зазначають, що легка ступінь зневоднення може бути причиною головного болю. "У багатьох ранок починається з чашки кави, а далі – до обіду, іноді і до вечері, воду ніхто не п'є і не ходить в туалет. А при появі головного болю звалюють все на втому. Достатньо випити склянку води і простежити за собою. І якщо ж полегшення настало, то це якраз варіант головного болю від зневоднення", – розповіли дієтологи.

Користь води

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