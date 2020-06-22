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Коронавірус Карантин

Найпоширеніші помилки у використанні антисептика

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Антисептики - фото 1
Антисептики / tv.ua

Антисептики на основі спирту істотно знижують концентрацію патогенів, проте вони будуть недієві, якщо у людини немиті або жирні руки.

На офіційному сайті Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) опубліковані рекомендації щодо використання антисептиків для профілактики коронавірусу (COVID-19).

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Вміст етилового спирту в антисептику має бути вище 60%, а ізопропілового більше 75%. Також фахівці рекомендують використовувати гелі.

Всі засоби потрібно ретельно розтирати по всій поверхні обох кистей до повного висихання. В цілому процедура миття рук повинна займати близько 30 секунд.

Найпоширеніші помилки у використанні антисептика - фото 411529

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Джерело: tv.ua
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