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5 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
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На перший погляд, секс у душі не вимагає особливої підготовки і дотримання правил. Якщо ви хочете, щоб інтимні ігри у ванній кімнаті принесли вам задоволення – поставтесь до них відповідально, адже там є свої нюанси, які слід врахувати.
Отже, якщо ви таки хочете зайнятися сексом у душі – скористайтесь нашими порадами. Вони явно не будуть зайвими на вашому святі ;)
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Підготуйте декорації
Ванна, як і будь-яка інша кімната, буде виглядати значно святковіше (а секс у душі, як не крути, свято), якщо ви заздалегідь у ній поприбираєте та розставите свічки, бажано запалені. Навіть якщо вам ці дрібниці здаються несуттєвими, будьте впевнені, вони важливі для дівчини. Чистота і свічки допоможуть їй налаштуватися на потрібний лад і швидко натякнуть, що вона не дарма заглянула у ванну кімнату.
Леді перші!
Навіть якщо ви зустрічаєтеся дуже давно і ви безліч разів бачили її голою, вам напевно не часто вдається побачити її не тільки оголеною, а й мальовничо покритою мильною піною, з мокрим волоссям. Вона стоїть під струменем води, як під тропічним водоспадом у рекламі шампуню. Таке видовище здатне повернути навіть найстабільнішим стосункам чистоту і свіжість сприйняття. Так що, перед тим як зробити крок за дівчиною у душову кабіну, кілька хвилин поспостерігайте за тим, як вона насолоджується душем на самоті.
Використовуйте мило
Причому саме тверде мило, а не гель для душу. Гель для душу завдяки вмісту в ньому великої кількості масел буде зменшувати чутливість шкіри, а ось мило, навпаки, підвищувати. Сподіваємося, ви не дуже боїшся лоскоту.
Час орального сексу!
Настав час розвіяти упередження про те, що секс в душі – це швидкий секс. Навпаки, тут, як і в звичайному сексі, має бути місце прелюдії, за яку цілком зійде і оральний секс. Попросіть дівчину однією рукою спертися на змішувач, а іншою на душову кабіну і по можливості підняти ногу. Вам залишиться лише опуститися на коліна (ну і все інше). Крім того, багато дівчат, які нехтують оральним сексом з партнером "на суші", не проти зайнятися ним у душі. По-перше, вони розуміють, що партнер чистий як ніколи, а по-друге, велика кількість води значно полегшує їм, так би мовити, роботу.
Відповідально вибирайте позу
Найбільш очевидна і найбільш виграшна поза в тісному просторі душової кабіни – це стоячи, лицем до лиця, партнерка обхоплює партнера ногами. Плюс такої пози в тому, що вона створює інтимну напругу, адже ваші очі виявляються навпроти. Мінус такої пози в тому, що вам потрібно фактично тримати партнерку на руках. Будемо прямолінійні: у вас повинні бути ну дуже хороша фізична підготовка і ентузіазм з приводу того, що відбувається. Інакше ви ризикуєте комічно впасти. Значно безпечніша поза – "чоловік позаду". Дотримуйтеся її, якщо останній рік ви використовували абонемент у спортзал виключно для прикраси гаманця.
Ну і не забудьте прихопити лубрикант. Все-таки вода не є ефективним зволожувачем, тому нехай у ванній кімнаті одночасно з вами виявиться і лубрикант. Але тільки на силіконовій основі. Важливий момент: стежте за тим, щоб жодна крапля лубриканту не впала на підлогу. На ньому вкрай легко послизнутися.
Тепер ви знаєте, чим займатиметесь цього вечора!
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