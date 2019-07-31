Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Чоловік, який працює в ескорті, розповів, чого багаті жінки хочуть найчастіше

  • 40
Найчастішим і до того ж банальним виявився сніданок у ліжко - фото 1
Найчастішим і до того ж банальним виявився сніданок у ліжко / New York Post

Чоловічий ескорт – не менш прибуткова справа, аніж жіночий. Цей чоловік раніше працював в МакДональдзі, але це йому не подобалося. Він хотів не тільки заробляти багато, але і жити цікавим життям. І ось, що він вигадав.

Друзі-програмісти зробили йому особистий сайт, щоб жінки могли подивитися на нього.

І ще: Заради цієї сексуальної моделі чоловік пограбував футбольний клуб (18+)

Після створення сайту, його почали просувати всюди і, на його щастя, жінки почали звертати увагу і користуватися його послугами. Через 4 роки роботи, у нього вже є хороший досвід і він знає, чого хочуть жінки. Цим він і поділився:

  1. Найчастішим і до того ж банальним виявився сніданок у ліжко
  2. Друга в списку бажань жінок розкішна вечеря в ресторанах, яка включає в себе 6 годин задоволень
  3. Проведена спільна ніч
  4. Прогулянка в парку

Так жінки борються з самотністю, говорить він. До того ж він цікавий співрозмовник і від нього хочуть ласки. Послугами користуються не тільки самотні жінки, а й ті хто нещодавно розлучився з коханою людиною, а також заміжні жінки. Основний вік його клієнток від 35 років. За одну ніч чоловік заробляє від 28 000 до 150 000 гривень.

Чоловік, який працює в ескорті, розповів, чого багаті жінки хочуть найчастіше - фото 344895

Чоловік, який працює в ескорті, розповів, чого багаті жінки хочуть найчастіше - фото 344896

Читайте також: Хлопець зі служби ескорту розповів, чого найчастіше хочуть жінки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)
  • 28 липня, 18:50
  • 1281
Adidas роздає 3000 безкоштовних пар взуття: як не попастись на нове шахрайство
  • Вчора, 12:37
  • 2783
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1649297
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл