Чоловік, який працює в ескорті, розповів, чого багаті жінки хочуть найчастіше

Найчастішим і до того ж банальним виявився сніданок у ліжко / New York Post

Чоловічий ескорт – не менш прибуткова справа, аніж жіночий. Цей чоловік раніше працював в МакДональдзі, але це йому не подобалося. Він хотів не тільки заробляти багато, але і жити цікавим життям. І ось, що він вигадав.

Друзі-програмісти зробили йому особистий сайт, щоб жінки могли подивитися на нього.

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Після створення сайту, його почали просувати всюди і, на його щастя, жінки почали звертати увагу і користуватися його послугами. Через 4 роки роботи, у нього вже є хороший досвід і він знає, чого хочуть жінки. Цим він і поділився:

Найчастішим і до того ж банальним виявився сніданок у ліжко Друга в списку бажань жінок розкішна вечеря в ресторанах, яка включає в себе 6 годин задоволень Проведена спільна ніч Прогулянка в парку

Так жінки борються з самотністю, говорить він. До того ж він цікавий співрозмовник і від нього хочуть ласки. Послугами користуються не тільки самотні жінки, а й ті хто нещодавно розлучився з коханою людиною, а також заміжні жінки. Основний вік його клієнток від 35 років. За одну ніч чоловік заробляє від 28 000 до 150 000 гривень.

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