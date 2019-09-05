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Найпопулярніший фрукт – під загрозою зникнення: думка вчених

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Що загрожує бананам - фото 1
Що загрожує бананам / vsepolezno

Зміна клімату може негативно позначитися на найбільших світових виробниках бананів. Зараз однією з найсерйозніших загроз для бананів вважається "панамська хвороба".

Фахівці з Ексетерського університету (Великобританія) оцінили врожайність бананів у 27 країнах, на частку яких припадає 86% світового виробництва цих плодів.

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З 1961 року, на тлі глобального потепління, в середньому спостерігалося зростання врожайності бананів. Однак, на думку фахівців, все зміниться вже у найближчі роки. До 2050 року банани можуть повністю зникнути з прилавків, якщо темпи глобального потепління збережуться на чинному рівні.

Причиною "панамської хвороби" є грибок Fusarium oxysporum f.sp. cubense, який мешкає в грунті. Через цю хворобу в 20-х роках минулого століття були знищені плантації в Центральній Америці. "Панамська хвороба" також завдає шкоди сільгоспвиробникам в Південно-Східній Азії, Латинській Америці та Африці.

Значне зниження врожайності торкнеться 10 країн, включаючи Індію і Бразилію – одних з найбільших у світі виробників бананів. Фахівці відзначають, що падіння врожайності бананів позначитися не тільки на споживачах, а й на країнах-виробниках. Наприклад, банани і продукти їх переробки є другим за величиною сільськогосподарським експортним товаром Еквадору і Коста-Ріки.

Що загрожує бананам - фото 352828
Що загрожує бананам

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Джерело: sciencedaily
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