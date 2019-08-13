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Сирники з бананом: найсмачніший рецепт

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Бананові сирники - фото 1
Бананові сирники / imbir

Якщо класичний сніданок вам набрид, приготуйте сирники з бананом. Рецепт цієї дивної страви надзвичайно простий.

Сирники з пюре з банана

Всього три інгредієнти, і сніданок, багатий кальцієм, калієм, для всієї родини готовий. Крім користі для організму, надзвичайно смачними виходять сирники з сиру з бананом.

Інгредієнти:

  • Сир 0,5 кг
  • Банани 2 шт
  • Борошно 150 гр
  • Родзинки 40 гр
  • Ванілін 2 гр
Сирники з бананом: найсмачніший рецепт - фото 347538

Приготування:

  1. Підготуйте родзинки на сирники з бананом. Рецепт простий: залийте гарячою водою, залиште на 10 хвилин. Потім злийте воду, промийте. Треба очистити банан від шкірки. З м'якоті приготуйте пюре.
  2. Сир перетріть через сито, щоб не було грудочок. З'єднайте пюре з сиром, додайте приблизно половину борошна, ванілін, родзинки. Змішайте інгредієнти в однорідну масу.
  3. Зліпіть невеликі бананові сирники. Рецепт пропонує використовувати борошно, але також його можна замінити манкою. Обваляйте кожен коржик в борошні (або у манці).
  4. Смажте на розігрітій олії до золотої скоринки з двох сторін.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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