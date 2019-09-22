Mercedes-Benz представив свій перший електросамокат

Електросамокат від Mercedes – перша проба компанії у цьому сегменті

Автоконцерн Mercedes-Benz не перестає дивувати анонсами: іменитий автовиробник реставрує старі боліди, малює концепт-арти електрокарів у стилі ретро та навіть анонсує електросамокати.

Останнє – зовсім не жарт: у рамках Міжнародного автосалону у Франкфурті компанія представила новий для себе транспортний засіб – електросамокат E-Scooter.

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За задумом автоконцерну, E-Scooter має стати не стільки заміною традиційному автомобілю, скільки його компаньйоном, і вирішити "проблему першої/останньої милі".

Скажімо, користувач має у володінні машину, але живе за кілька кілометрів від стоянки. Як до неї добиратися? Зрозуміло, на електросамокаті. Те ж стосується і випадків, коли стоянка розташована далеко від робочого місця. Складний транспортний засіб без зусиль поміщається в будь-якому багажнику.

Самокат буде компаньйоном автомобіля

Представлений скутер, спроєктований німецьким вендором спільно з брендом Micro, увійшов в сімейство Mercedes-Benz EQ. Показаний на виставці прототип оснащений двигуном потужністю 240 Вт і розвиває швидкість до 20 км/год. На одному заряді самокат вагою 11 кілограмів може проїхати до 15 кілометрів.

Габаритні і гальмівні ліхтарі, а також спеціальна м'яка підвіска – в комплекті. У продаж E-Scooter надійде вже на початку наступного року. Вартість брендової новинки оголосять пізніше.

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